دمشق تكلف العميد زياد العايش مبعوثاً رئاسياً لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد”

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية السورية تكليف العميد زياد العايش مبعوثاً رئاسياً لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد” وتحقيق الاندماج.

وقالت المديرية في تصريح صحفي: إن هذه الخطوة تضمن تعزيز حضور الدولة وتذليل العقبات وتفعيل الخدمات الحكومية للمواطنين.

وأعلنت الحكومة السورية في الـ 29 من كانون الثاني الفائت الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة وقامشلو، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.