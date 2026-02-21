مقتل 8 عناصر من حزب الله بغارات إسرائيلية ليلية في لبنان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل ثمانية عناصر من حزب الله بغارات اسرائيلية في شرق لبنان ليل الجمعة، وفق ما أفاد مصدر في الحزب.

ودان الرئيس اللبناني هذه الغارات التي تأتي بعد أيام من إعلان الحكومة اللبنانية أن الجيش سيحتاج أربعة أشهر لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان.

يتزامن التصعيد في لبنان في وقت يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حليفة حزب الله وداعمته الرئيسية، على وقع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية اللجوء إلى عمل عسكري ضد الجمهورية الاسلامية في حال عدم التوصل لاتفاق، بعد جولة محادثات عقدها الطرفان الأسبوع الماضي حول الملف النووي.

وأفادت وزارة الصحة البنانية الجمعة بسقوط عشرة قتلى وإصابة 24 بجروح في غارات إسرائيلية في البقاع شرق لبنان.

وقال مصدر في حزب الله، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن ثمانية من عناصره قضوا في الغارات وإنهم كانوا يعقدون اجتماعا أثناء استهدافهم، بينما نعى الحزب القيادي في صفوفه حسين محمد ياغي.

وأعلن الجيش الاسرائيلي من جهته في بيان أنه استهدف عناصر ينتمون إلى الوحدة الصاروخية في حزب الله وذلك في ثلاث مقار مختلفة في منطقة بعلبك.

وقال إنهم كانوا يعملون "في الفترة الأخيرة لتسريع مراحل التسلح والجاهزية وخططوا لتنفيذ عمليات إطلاق نحو الأراضي الاسرائيلية"، متهما الوحدة الصاروخية في الحزب بـ"التخطيط لشن اعتداءات من هذا النوع نحو إسرائيل".

وجاءت الغارات بعد ساعات من ضربات اسرائيلية على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا في جنوب لبنان، أدّت إلى مقتل شخصين، وفقا لوزارة الصحة، في حين قال الجيش الاسرائيلي إنه استهدف مقرا لحركة حماس.

ودانت حماس في بيان الهجوم الذي قالت إنه أدى إلى سقوط ضحايا "مدنيين".