كركوك.. الجيش العراقي يحاول الاستيلاء على منزل مواطن كوردي

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- سعت قوة من الجيش العراقي، في حي "نوروز" بمدينة كركوك، للاستيلاء عنوةً على منزل مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة وإخراجه منه، إلا أن صمود صاحب المنزل وتكاتف أهالي الحي والجيران أرغم المجموعة العسكرية على التراجع والانسحاب.

وأفاد مراسل "كوردستان 24" في كركوك بأن دورية تابعة للجيش داهمت، اليوم السبت 21 شباط 2026، منزلاً لعائلة كوردية في الحي المذكور، وحاولت السيطرة عليه، لكن وقفة أهالي المنطقة حالت دون ذلك، ومنعت تلك العناصر من تنفيذ عملية الإخلاء القسري.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، قال صاحب المنزل، أيوب صلاح الدين: "وقع الحادث وقت الإفطار، حيث داهمت منزلي وحدة عسكرية يرتدي بعض أفرادها ملابس مدنية ويستقلون مركبات تابعة للجيش، وطالبوني بإخلاء المنزل فوراً بداعي المصادرة، لكن بفضل ثباتي ومساندة الجيران وأهالي الحي، اضطروا للانسحاب".

وأضاف صاحب المنزل، وهو رجل مسن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة يقطن في منزله منذ عام 2003، أنه لن يخلي البيت تحت أي ظرف كونه ملكاً صرفاً له، مشيراً إلى أن ضغوط المؤسسة العسكرية مستمرة منذ عامين، بهدف السيطرة على الحي بأكمله.

تأتي هذه المحاولة في وقتٍ سبق فيه للجيش أن وضع يده على 5 منازل أخرى في الحي ذاته، وحولها إلى ثكنات عسكرية.

من جانبهم، أكد سكان حي "نوروز" أن هناك مساعٍ ممنهجة لتهجير السكان الأصليين، بهدف تحويل المنطقة إلى ثكنة عسكرية مغلقة.