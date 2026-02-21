تنظيم داعش يحثّ عناصره في رسالة صوتية على قتال الحكومة السورية الجديدة

منذ 18 دقيقة

حثّ تنظيم داعش عناصره على قتال الحكومة السورية الجديدة وذلك في رسالة صوتية للمتحدّث باسمه بُثّت السبت عبر الانترنت، هي الأولى له منذ عامين.

وقال المتحدّث باسم التنظيم أبو حذيفة الأنصاري "إن النظام السوري الجديد بحكومته العلمانية وجيشه القومي كفرة مرتدون، ليس أوجب بعد الإيمان من قتالهم لتخليص الشام من براثنهم...على أجناد الشام السعي الحثيث لقتالهم".

ووصل أحمد الشرع الذي كان ملقبا بأبي محمد الجولاني إلى السلطة في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، في كانون الأول/ديسمبر 2024، بعدما قاد تحالف فصائل معارضة من إدلب معقل هيئة تحرير الشام المنبثقة من جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة قبل إعلان فك ارتباطها به.

ومنذ الإطاحة بالأسد، تخلّى الشرع عن ماضيه الجهادي وبات رئيسا يحظى بقبول دولي، لا سيما من الولايات المتحدة.

وانضمّت سوريا في 2025 إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش بقيادة واشنطن.

بعد سيطرته على مناطق شاسعة في سوريا والعراق عام 2014، تعرّض التنظيم لانتكاسات متتالية حتى هزيمته عام 2019 في سوريا. لكن عناصره الذين انكفأوا إلى البادية السورية المترامية الأطراف، يواصلون تنفيذ هجمات دامية بين الحين والآخر.

وتعلن الولايات المتحدة مرارا عن ضربات استهدفت مواقع للتنظيم في سوريا، بينما تنفّذ السلطات السورية بين الحين والآخر عمليات أمنية ضد خلايا تابعة للتنظيم.

في كانون الثاني/يناير، تقدّمت القوات السورية في مناطق كانت تحت سيطرة الکورد، ما أثار تساؤلات بشأن مصير عناصر تنظيم داعش المحتجزين في مرافق تديرها قوات سوريا الديموقراطية.

في شباط/فبراير، نقلت واشنطن أكثر من 5700 من السجناء المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش من سوريا إلى العراق.

في الوقت نفسه، أُفرغ مخيم الهول الذي كان يضمّ عائلات عناصر في تنظيم داعش تقريبا من قاطنيه، منهم من غادر وآخرون نقلتهم السلطات إلى مخيّم آخر في حلب.



المصدر: فرانس برس