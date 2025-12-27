"گلياتا" تحت ظلال جبل "گوند".. حيث تعانق الأصالة الكوردية قمم الجبال

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- بين ذرى الجبال التي تلامس الغيم، وهدير الشلالات التي تشق صمت الصخور، اصطحب برنامج "ريبار - المسافر" مشاهدي قناة كوردستان 24 في رحلة بصرية وثقافية فريدة إلى عمق منطقة "گرديان" عشيرة الگردیة، وتحديداً في قرية "گلياتا" القابعة تحت سفح جبل "گوند" الأشم بشمال كوردستان(تركيا)، ليوثق لحظات نادرة تمتزج فيها الطبيعة الساحرة بروح الإنسان الكوردي المعتز بهويته.

بدأ التقرير بعبارات شاعرية تصف العلاقة الوجدانية بين الكوردي وجباله؛ ففي هذه التضاريس الوعرة، لا يرى الساكنون مجرد صخور صماء، بل تاريخاً من الصمود. وكما وصفها المعلق، فإن هذه الجبال هي الملاذ الذي يغرق فيه الإنسان في خيالاته، قبل أن تأتي حلقات "الدبكة" (الگوند) لتنفض غبار الهموم وتستبدلها بأهازيج الفرح.

مع حلول شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام، وبعد انقضاء مواسم العمل الشاقة في الزراعة والرعي، تتحول ساحات قرية "گلياتا" إلى مسرح مفتوح للأعراس والمهرجانات الشعبية.

في لقاءات عفوية، عبر المشاركون عن فخرهم بهذا الإرث؛ حيث قال أحد الوجهاء: "لقد انتهت مشاغلنا وأعمالنا لهذا العام، وجئنا الآن لنحتفي بالحياة. الخريف في منطقتنا هو موسم الوصل والأعراس التي تجمع الأهل من كل حدب وصوب".

لم تكن حلقات الدبكة مجرد رقصات متناغمة، بل كانت تظاهرة للأزياء الكوردية التقليدية. وبرزت النساء الكورديات بملابسهن الملونة (الخفتان والكرأس) التي تعكس ألوان الطبيعة في كوردستان. وأكدت إحدى المشاركات أن الحفاظ على هذا الزي هو حفاظ على "القومية والوجود"، مشيرة إلى أن المرأة هي الحارس الأول لهذا التراث الذي ورثته عن الأمهات والجدات.

لم تغب السياسة والتطور عن أحاديث الأهالي؛ فبينما يرقص الشباب على أنغام الفلكلور، تلهج ألسنتهم بالحمد على "نعمة الحرية" والأمان الذي يشهده إقليم كوردستان. وأجمع الحاضرون على أن التطور الذي يشهده الإقليم اليوم هو ثمرة نضال طويل، وأن الفرح الذي يرتسم على وجوه الأطفال والشباب هو أكبر دليل على حيوية هذا الشعب وإصراره على التقدم.

اختتم برنامج "ريبار" جولته في "گلياتا" بصور جوية خلابة للشلالات والجبال، تاركاً في مخيلة المشاهد رسالة واضحة: إن كوردستان ليست مجرد جغرافيا، بل هي حكاية لا تنتهي من الجمال والأصالة، يكتب فصولها شعب يعشق الحياة بقدر ما يحترم تاريخه وجباله.

إعداد: كوردستان24 - قرية گلياتا – شمال كوردستان (تركيا).