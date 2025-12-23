لماذا قد تكون الشتائم مفيدة لصحتك؟

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- خلصت دراسة حديثة إلى أن التلفّظ بألفاظ نابية قد يُحسّن الأداء البدني، من خلال تعزيز الشعور بالتركيز والثقة بالنفس، وتقليل التشتّت.

التلفظ بالشتائم يُنظر إليه عادةً باستنكار في المجتمع المهذّب. لكن باحثين يشيرون إلى أنه قد يحمل مفتاح الوصول إلى مستوى أعلى من الأداء البدني.

دراسة جديدة نُشرت في مجلة "American Psychologist" خلُصت إلى أن الشتم يساعد الناس على الأداء بشكل أفضل في المهام البدنية، إذ أفاد المشاركون بأنه يجعلهم يشعرون بمزيد من الثقة بالنفس والتركيز.

بعبارة أخرى، في المرة المقبلة التي تراودك فيها رغبة في إطلاق كلمة "f-bomb" في النادي الرياضي، يقول العلماء إن عليك أن تفعل ذلك، وفق موقع يورونيوز.

قال المؤلف الرئيسي ريتشارد ستيفنز، وهو محاضر أول في علم النفس بجامعة كيل في المملكة المتحدة، في بيان: "في كثير من المواقف، يكبح الناس أنفسهم، سواء بوعي أو من دون وعي، عن استخدام كامل قوتهم".

وأضاف: "الشتائم وسيلة متاحة بسهولة تساعدك على الشعور بمزيد من التركيز والثقة وأقل تشتيتا، وعلى أن "تمضي قدما" قليلا أكثر".

تبني الدراسة على رصيد واسع من الأبحاث التي يثبت بالفعل وجود ارتباط بين الشتم وتحسّن الأداء البدني. لكن الباحثين ركزوا للمرة الأولى على الآلية الكامنة وراء هذه العلاقة.

يعتقد ستيفنز وزملاؤه في جامعة كيل وجامعة ألاباما في هنتسفيل أن الشتم قد يضع الأشخاص في حالة ذهنية غير مكبوحة، يعرّفونها بأنها "ميل مؤقت إلى سلوكيات أقل انضباطا وأكثر تلقائية بدلا من فرط الضبط".

وقال ستيفنز: "بالشتائم، نزيح القيود الاجتماعية ونسمح لأنفسنا بأن نضغط أكثر في مواقف مختلفة".

طلبت الدراسة من 192 مشاركا، في تجربتين منفصلتين، تكرار إما كلمة بذيئة من اختيارهم أو كلمة محايدة، كل ثانيتين أثناء أداء تمرين الضغط على كرسي.

ثم طلب الباحثون من المشاركين الإجابة عن أسئلة تتعلق بحالتهم الذهنية أثناء المهمة، مثل مدى شعورهم بالتركيز أو الثقة، أو إلى أي حد وجدوا التمرين طريفا.

وعموما، تمكّن الذين تلفظوا بالشتائم من حمل وزن أجسامهم لفترة أطول بشكل ملحوظ مقارنة بمن كرروا كلمة محايدة.

وأفادوا بأنهم شعروا بثقة أكبر في قدراتهم وأنهم ابتعدوا عن التفكير في أمور أخرى. كما أشار المشاركون إلى أنهم بلغوا حالة "التدفق النفسي" ("psychological flow")، أي حالة ممتعة من الانغماس في النشاط القائم.

وقال ستيفنز: "هذه النتائج تساعد على تفسير سبب شيوع الشتم على نطاق واسع".

وأضاف: "الشتائم حرفيا أداة محايدة من ناحية السعرات الحرارية، خالية من الأدوية، منخفضة التكلفة ومتاحة بسهولة، نستخدمها عندما نحتاج إلى دفعة في الأداء".