وزير الخارجية الروسي يهدّد أوروبا ويهاجم قادتها

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- هدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن أي وحدات عسكرية أوروبية يتم نشرها في أوكرانيا ستصبح أهدافا مشروعة للقوات المسلحة الروسية.

واتهم لافروف في تصريحات نشرتها وكالة تاس الروسية للأنباء، الأحد، الساسة الأوروبيين بأنهم مدفوعون "بأطماع" في علاقاتهم مع كييف متجاهلين مصالح شعب أوكرانيا وشعوب دولهم.

وقال لافروف إن روسيا لا ترى وجود أي رغبة لدى نظام فلاديمير زيلينسكي وحلفائه الأوروبيين في إجراء مفاوضات بناءة.

واتهم النظام الأوكراني بأنه يقوم بترهيب المدنيين وينفذ عمليات تخريب ضد البنية التحتية المدنية لروسيا، وفق صحيفة العين.

وأعرب لافروف عن اعتقاده بأن "حزب الحرب" في أوروبا مستعد للمضي قدما "حتى النهاية" في أفكاره المعادية لروسيا.

وتساءل قائلا: هل تجاوزت شخصيات مثل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وغيرهم، نقطة اللاعودة؟.

وأضاف: "نرى أن حزب الحرب الأوروبي، الذي استثمر رأسماله السياسي في فكرة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، مستعد للمضي قدما حتى النهاية".

واعتبر أن الاتحاد الأوروبي يمارس سياسة هدفها تفكيك آليات التفاعل مع روسيا منذ عام 2014 تقريبا.

مشيرا إلى أن "الدوائر الحاكمة في معظم الدول الأوروبية تلوح بفزاعة "التهديد الروسي" وتؤجج المشاعر المعادية لروسيا والنزعة العسكرية في مجتمعاتها".

وقال: "إنهم يفعلون كل هذا دون أي أساس مشروع، ففي نهاية المطاف لم تقم روسيا قط، بمبادرة منها، بأي أعمال عدائية ضد جيرانها الأوروبيين".