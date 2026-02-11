مصدر أمني لـ (كوردستان 24): نقل أكثر من 5 آلاف سجين من "داعش" إلى العراق حتى الآن

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وصلت عملية نقل سجناء تنظيم داعش من سوريا إلى الأراضي العراقية إلى مراحلها الختامية، ومن المقرر أن تنتهي بالكامل بنهاية الأسبوع الجاري. وبحسب متابعة أجرتها (كوردستان 24)، فإن عملية إيواء هؤلاء السجناء ستكلف الموازنة العراقية مبالغ مالية طائلة شهرياً.

وصرح مصدر أمني رفيع في قيادة العمليات المشتركة العراقية لـ (كوردستان 24)، بأن أكثر من 5 آلاف سجين جرى نقلهم حتى الآن إلى العراق تحت إشراف أمني مشدد وبالتنسيق مع التحالف الدولي. ونفى المصدر الأنباء التي تحدثت عن نقل 7 آلاف سجين، موضحاً أن العدد الحقيقي يتراوح بين 5 إلى 6 آلاف شخص.

وحول جنسيات السجناء، فند المصدر الشائعات التي تدعي وجود أعداد ضخمة من العراقيين أو وجود ألف سجين يحملون الجنسية التركية، مؤكداً أن أعداد الأجانب بينهم أقل بكثير مما يتم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية.

وفقاً لمتابعات (كوردستان 24)، تبلغ تكلفة السجين الواحد من عناصر داعش في العراق نحو 10 دولارات يومياً. واستناداً إلى تقديرات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) التي ترفع العدد الإجمالي إلى نحو 7 آلاف سجين، فإن التكلفة اليومية تصل إلى 70 ألف دولار، مما يعني أن الحكومة العراقية ستتحمل عبئاً مالياً يقدر بـ مليونين و100 ألف دولار شهرياً.

تأتي هذه العملية في إطار اتفاق رسمي بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي لمحاربة داعش. وقد أعربت الدول الأعضاء في التحالف عن تقديرها للعراق لتحمله هذه المسؤولية، باعتبارها جزءاً من الجهود الدولية الرامية لتقويض مخاطر التنظيم والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.