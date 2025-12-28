وفد من الديمقراطي الكوردستاني يتوجه إلى بغداد لاختيار مرشح نائب رئيس مجلس النواب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- توجه وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى بغداد، لتحديد المرشح لمنصب نائب رئيس مجلس النواب العراقي وانتخاب رئيس كتلته في بغداد.

ومن المقرر، أن يصل وفد الديمقراطي الكوردستاني، إلى بغداد مساء اليوم الأحد 28 كانون الأول/ ديسمبر 2025.

وصرح مصدر من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، لـ كوردستان24، أن "زيارة وفد الحزب تهدف إلى اختيار مرشح الديمقراطي الكوردستاني، لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي وكذلك انتخاب رئيس جديد لكتلة الحزب في البرلمان".

وبحسب المصدر نفسه، سيجتمع الوفد الرفيع للحزب صباح الاثنين، الساعة الحادية عشرة، مع أعضاء كتلته في البرلمان العراقي، وجزء آخر من زيارة وفد الحزب إلى بغداد مخصص لإجراء محادثات مع الأطراف السياسية العراقية حول مسألة انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي.