أكثر الأماكن والأشياء التي نغفل عن تنظيفها في المنزل لتتحول إلى بيئة خصبة للأوساخ

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- نشر موقع "هيروين" الروسي تقريرا استعرض فيه عددا من الأماكن والأغراض التي يتراكم عليها الغبار داخل المنزل ويتجاهل كثيرون تنظيفها.

وقدّم الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، بعض النصائح والوصفات لتنظيف الأماكن التي يتراكم عليها الغبار وبقايا الطعام وغيرها من الأوساخ.

الستائر

فيما يتعلق بالستائر المصنوعة من الألمنيوم، يمكن تنظيفها باستخدام محلول صابوني عبر تمرير قطعة قماش من الألياف الدقيقة، لأنه لا يترك آثارًا ويمتص الأوساخ بشكل فعال. أما الستائر البلاستيكية، فيمكن إزالة الغبار عنها باستخدام مواد تنظيف الزجاج.

المرتبة

حتى لا تتحول المرتبة إلى مصدر للروائح الكريهة والحساسية، ينبغي الحفاظ على نظافتها. تعمل المكانس الكهربائية على إزالة الغبار والشوائب الأخرى من المرتبة، بشرط استخدام ملحق نظيف ومخصص لهذا الغرض.

ومن أجل إزالة بقع الطعام والمشروبات، يمكن تحضير محلول مكوّن من نصف ملعقة صغيرة من الخل ونصف لتر من الماء. باستخدام بخاخ، يتم رش المحلول على البقعة، ثم تُمسح البقعة بعد 15 دقيقة باستخدام اسفنجة نظيفة وجافة.

الوسائد

يجب التحقق من الملصقات الموجودة على الوسائد قبل تنظيفها من الغبار، فهي تتضمن غالبا تعليمات بشأن طريقة تنظيفها. في حال غسل الوسادة في آلة الغسيل، يمكن استخدام منظف غسيل الملابس.

رفوف المطبخ والحمام

يوصى بمسح رفوف المطبخ مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، لأنها من الأماكن التي يتراكم فيها الغبار وجزيئات الدهون. لتنظيف هذه الأماكن يمكن استخدام منظف متعدد الاستخدامات أو محلول مكون من الماء والصودا.

تتسبب الرطوبة العالية في الحمام في ظهور العفن على الرفوف، لذلك يُنصح بتجفيفها مرة واحدة كل أسبوعين على الأقل وتشغيل شفاط الهواء بعد الاستحمام.

خزانة الكتب

يجب إزالة الغبار من خزانة الكتب للحفاظ على نظافة المنزل والحفاظ على جودة الكتب في الآن ذاته. ينبغي تنظيف خزانة الكتب مرة واحدة على الأقل في الشهر.

من الأفضل إخراج الكتب من الخزانة ومسحها باستخدام قطعة قماش مبللة، ثم بقطعة قماش جافة. ويمكن استخدام المكنسة الكهربائية لإزالة الغبار من الرفوف.

الجزء العلوي من الخزائن

يتراكم الغبار بشكل كبير على الأسطح العلوية للخزائن في الغرف التي توجد فيها الملابس وبقية الأغراض المنزلية. للحفاظ على نظافة المنزل، ينبغي مسح هذه الأسطح بقطعة قماش مبللة مرة واحدة على الأقل في الشهر.

إذا كانت الخزانة عالية ويصعب الوصول إلى الجزء العلوي باليد، يمكن استخدام المكنسة الكهربائية مع ملحق خاص، أو لف المكنسة بقطعة قماش مبللة واستخدامها لمسح الأسطح العالية.

الفرن الكهربائي

يرتبط تنظيف الأفران بمدى استخدامها، حيث يتراكم الغبار وبقايا الطعام والدهون داخل هذه الأجهزة. خلال عملية التنظيف يمكن استخدام مواد تنظيف أو وصفات منزلية.

مكيف الهواء

مكيف الهواء المتسخ لا يعمل بشكل فعال وقد يتعطل تماما بسبب تراكم الغبار. لتجنب وقوع هذه المشاكل، ينصح بتنظيف الوحدة الداخلية مرة واحدة على الأقل كل شهرين، ومرة كل أسبوعين خلال فصل الصيف.

يمكن تنظيف الفلاتر بشكل شخصي، ويُنصح بالاستعانة بالفنيين في الحالات الطارئة.

تحت السرير

غالبا ما يتراكم الغبار والأوساخ تحت السرير. لتجنب الحساسية والروائح الكريهة في المنزل، ينبغي تنظيف الأرضية تحت السرير بالمكنسة الكهربائية ومسحها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، خاصة بالنسبة لمن يعانون من الحساسية أو يعيشون مع حيوانات أليفة.

الثلاجة

عادة ما يوصى بتنظيف الثلاجة من الداخل مرة كل أسبوعين، أو بشكل فوري بمجرد انسكاب شيء داخلها. كما يُنصح بالتحقق يوميًا من نظافة الرفوف والتخلص من الأطعمة المتعفنة.

يحتاج الجدار الخلفي للثلاجة إلى صيانة مستمرة، ويمكن تنظيفه باستخدام قطعة قماش مبللة ورغوة خاصة. من الأفضل تجنب استخدام المواد التي تحتوي على جزيئات خشنة أو كاشطة، كما يوصى بفصل الثلاجة عن الكهرباء قبل بدء التنظيف.

السجاد

يُعد السجاد الكبير المفروش في غرفة النوم أو غرفة المعيشة أو في المدخل مكانا خصبا لتراكم الغبار، لذلك ينصح بتنظيفه يوميا بالمكنسة الكهربائية.

قنوات الهواء

قد يتراكم الغبار في قنوات الهواء ويتسبب عدم تنظيفها في الوقت المناسب في انتقال الأوساخ إلى الهواء والاستقرار على الطعام والأثاث والملابس.