السليمانية: زراعة 25 ألف شتلة بلوط ضمن مبادرة "زاغروسيانا" لإحياء طبيعة كوردستان

منذ ساعتين

شهدت المرتفعات الجبلية في محافظة السليمانية انطلاق حملة بيئية واسعة النطاق تحت شعار "إحياء طبيعة الوطن"، حيث تمكن المتطوعون من زراعة أكثر من 25 ألف شتلة وبذرة من أشجار البلوط، في خطوة تهدف إلى مكافحة التصحر وتعزيز الغطاء النباتي في إقليم كوردستان.

قالت شيلر صمد، منسقة مبادرة "زاغروسيانا"، في تصريح لـ كوردستان24: "هدفنا هو تحويل الحفاظ على البيئة إلى ثقافة مجتمعية متجذرة. في هذه النسخة الرابعة من حملتنا، قررنا ألا تقتصر المشاركة على أعضاء الشبكة فقط، بل جعلناها مفتوحة لجميع فئات المجتمع من مدن وقرى، وحتى العائلات في منازلهم". وأضافت: "نحن مجرد محفزين للناس لإيقاظ روح المسؤولية لديهم تجاه أرضهم ووطنهم".

من جانبهم، أكد هواة تسلق الجبال والمشاركون في الحملة على البعد التاريخي والوطني لهذه المبادرة. حيث أشار المتسلق صلاح الدين جلال إلى أن "الأجيال السابقة أدت واجبها في الحفاظ على هذه الجبال، والآن يقع على عاتقنا الاستمرار في هذا النهج لضمان مستقبل أخضر وبيئة صحية لأبنائنا".

فيما شددت مهاباد صديق، إحدى المشاركات، على أن حماية البيئة تبدأ من النظافة والتشجير، داعيةً الجميع إلى المساهمة في إعادة "اللون الأخضر" إلى جبال كوردستان التي تمثل الرئة الطبيعية للمنطقة.

ولم تقتصر الحملة على أهالي السليمانية فحسب، حيث شارك فريق "متسلقي جبل جيرمو" من قضاء جمجمال. وقال جمال محمد، أحد أعضاء الفريق: "جئنا لنضع بصمتنا في مشروع زاغروسيانا، إيماناً منا بأن حماية الجبال وتوسيع مساحة الغابات هو واجب وطني وإنساني".

وفي مشهد يبعث على الأمل، شارك الأطفال بفاعلية في عمليات الحفر والزراعة. وعبر الطفل "محمد"، وهو أحد أصغر المشاركين، عن سعادته قائلاً: "أنا سعيد لأنني أزرع الأشجار، فهي مفيدة لكوردستان وتجعل هواءنا نقياً". ووجه رسالة لأقرانه بضرورة المشاركة في مثل هذه الحملات لضمان بيئة سليمة.

يُذكر أن أشجار البلوط تُعد من أبرز الرموز الطبيعية لجبال زاغروس، وتلعب دوراً محورياً في الحفاظ على التوازن البيئي وموارد المياه في المنطقة، مما يجعل هذه الحملات ضرورة ملحة في ظل التغيرات المناخية التي يواجهها العالم.



تقرير : داليا كمال – كوردستان24 – السليمانية