تعويض حجاج إقليم كوردستان لعام 2025 الذين عادوا "براً" بسبب الأوضاع الأمنية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث الرسمي باسم مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، عن صدور قرار من الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية يقضي بتعويض الحجاج الذين اضطروا للعودة من الديار المقدسة عبر الحافلات (براً) بدلاً من الطائرات خلال موسم عام 2025.

وأوضح ستوني في تصريح صحفي، أن القرار يشمل 3443 حاجاً من مواطني الإقليم، كانوا قد سافروا جواً، إلا أن توقف الرحلات الجوية في العراق آنذاك نتيجة التوترات والأوضاع الأمنية في المنطقة أجبرهم على العودة براً.

وسيتم تعويضهم بناءً على تخمين فرق السعر بين الرحلة الجوية والبرية.

وأشار المتحدث إلى أن المديرية لم تتسلم الكتاب الرسمي حتى الآن، ومن المتوقع وصوله بعد انتهاء عطلة رأس السنة الميلادية.

وأضاف: "لقد تلقينا توجيهات مسبقة لإعداد قوائم بأسماء الحجاج المشمولين لإرسالها إلى بغداد بأسرع وقت".

وأكد ستوني أن مديرية الحج والعمرة، وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ستضع آلية ميسرة تضمن وصول المبالغ للمستحقين بكل سهولة فور استلام التمويل.

وحول القيمة المالية للتعويض، كشف ستوني أن القسم الحسابي في المديرية أُبلغ بأن المبلغ المحدد من قبل الهيئة العليا للحج والعمرة في بغداد هو 80 ألف دينار عراقي فقط لكل حاج.

ولفت إلى أن الهيئة الاتحادية في بغداد هي الجهة التي تبرم كافة العقود الخاصة بالطيران والفنادق والخدمات، مشيراً إلى أن ممثلي وزارة الأوقاف أو مديرية الحج في الإقليم لم يشاركوا في اللجنة الخاصة بتخمين هذا المبلغ.