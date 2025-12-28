البرلمان العراقي يستعد لجلسة الغد الافتتاحية وسط ترقب سياسي وخلافات على منصب الرئاسة

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24، ديلان بارزان، من داخل مبنى مجلس النواب العراقي، باستكمال كافة التحضيرات اللوجستية والفنية لعقد الجلسة الأولى للدورة البرلمانية السادسة، والمقرر انطلاقها يوم غد الاثنين.

أشار بارزان إلى أن الجلسة الافتتاحية سيترأسها النائب عامر الفايز، باعتباره العضو الأكبر سناً في البرلمان الحالي، وذلك وفقاً للعرف الدستوري المتبع في الجلسات الأولى لكل دورة تشريعية.

ورغم الجاهزية الفنية داخل قاعة البرلمان، إلا أن مراسلنا أكد وجود انسداد سياسي يسبق الجلسة؛ حيث لم تتوصل الأطراف "السنية" حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن هوية المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب.

ولفت التقرير إلى أن الخلافات لا تقتصر على المكون السني فحسب، بل تمتد لتشمل القوى "الشيعية والسنية" معاً، حيث لم يتم التوافق بعد على سلة المرشحين لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه، مما يضع جلسة الغد أمام تحديات سياسية كبيرة في حسم هيئة الرئاسة الجديدة.