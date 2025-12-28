القوى السياسية السنية تتوافق على ترشيح هيبت الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القوى السياسية السنية، اليوم الأحد، التوافق على ترشيح هيبت الحلبوسي لمنصب رئيس مجلس النواب، باستثناء تحالف عزم الذي أكد ترشيح مثنى السامرائي للمنصب.

وذكر قادة المجلس السياسي الوطني في مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع، أنه "تم الاتفاق على ترشيح هيبت الحلبوسي لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي".

وعقد المجلس السياسي الوطني اجتماعه، مساء اليوم الأحد، في منزل رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، يوم غدٍ الاثنين، جلسته الافتتاحية الأولى للدورة النيابية السادسة، والمخصصة لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.