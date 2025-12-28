الخزانة الأمريكية تجدد إدراج زعيم مليشيا بابليون ريان الكلداني على قائمة العقوبات

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يوم 23 ديسمبر 2025، تجديد إدراج زعيم مليشيا بابليون، ريان الكلداني، على قائمة العقوبات الدائمة SDN List، التي تشمل الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، الفساد، الإرهاب، والتخادم مع إيران.

وتشمل الإجراءات المفروضة على الكلداني:

- تجميد جميع الأصول التابعة له داخل الولايات المتحدة أو تحت الاختصاص الأميركي.

- حظر أي تعامل مالي معه، سواء من قبل أفراد أميركيين أو شركات ومصارف مرتبطة بالنظام المالي الأميركي.

- تجريم أي دعم مادي مباشر أو غير مباشر له.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود واشنطن لملاحقة الأفراد والجهات المتورطة في النشاطات المسلحة والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، ولمنع أي استغلال للنظام المالي الأميركي لدعم أنشطتهم.