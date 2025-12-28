رجل يقتل أربعة بالغين وخمسة أطفال طعنا بالسكين في سورينام

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قتل رجل تسعة أشخاص، بينهم خمسة أطفال، طعنا بالسكين ليل السبت الأحد في شرق باراماريبو، عاصمة سورينام الدولة الصغيرة الناطقة بالهولندية في شمال أميركا الجنوبية، على ما أعلنت الشرطة التي كشفت عن إصابة الفاعل وتوقيفه.

وقالت رئيسة سورينام جيني غيرلينغز-سيمونز إن الرجل الذي يبدو أنه يعاني من اضطرابات نفسية قتل أولاده وجيرانه.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة "ليل السبت 27 إلى الأحد 28 كانون الأول/ديسمبر، قتل رجل أربعة بالغين وخمسة أطفال بواسطة أداة حادّة. وقد تعرّض طفل سادس وبالغ آخر لجروح خطرة ونقلا إلى المستشفى".

وأضاف البيان أن "شرطة المنطقة الشرقية وصلت إلى الموقع واضطرت إلى إطلاق النار خلال توقيف المشتبه به بعدما هاجم الأخير عناصرها بأداة حادّة. وأصيب في منطقة الساقين ونقل إلى قسم الطوارئ في سيّارة إسعاف لتلقّي الرعاية الطبّية تحت مراقبة الشرطة".

وأشارت الشرطة في بيانها إلى "تقديم معلومات إضافية بشأن ملابسات هذا الهجوم الفظيع في وقت لاحق".

وكشف الإعلام المحلي الذي قصد موقع الحادثة في شرق العاصمة وتحدّث مع الجيران أن الرجل كان يعاني من اضطرابات نفسية وأن أربعة من الأطفال الذين قتلوا هم أولاده.

وطوّقت الشرطة المنطقة.

وكتبت الرئيسة جيني غيرلينغز-سيمونز في منشور على اكس "في وقت ينبغي لأفراد الأسرة والأصدقاء التعاضد والتآزر، نواجه واقعا قاسيا مفاده أن هناك وجها آخر للعالم. أب قضى على أولاده وقتل جيرانه. أتمنّى لكلّ المكلومين القوّة والشجاعة والعزاء في هذه الفترة الشديدة الصعوبة".

ونشر الديوان الرئاسي بيانا رسميا جاء فيه أن "رئيسة الدولة تأسف لخسارة مأسوية لأرواح، بينها أطفال".

وقالت الرئاسة إن "هذه المأساة تطالنا كأمّة في فترة احتفلنا فيها بعيد الميلاد معا ونستعدّ لحلول السنة الجديدة، وهي فترة ينبغي أن يسودها التضامن والأمن".

وأوعزت الرئاسة إلى عدّة وزراء بزيارة العائلات المفجوعة.

وأكّد البيان "توفير المساعدة" اللازمة لأقارب الضحايا و"تكفّل الحكومة بنفقات مراسم الدفن، كعربون تضامن وتعاطف".

وأعلنت الرئيسة أن ديك سخوف رئيس وزراء هولندا، القوّة الاستعمارية السابقة، أعرب لها شخصيا عن تعاطفه مع شعب سورينام التي زارها في تشرين الثاني/نوفمبر.

المصدر: فرانس برس