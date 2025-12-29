16 قتيلا بحريق في دار لرعاية المسنين في إندونيسيا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أسفر حريق اندلع في دار لرعاية المسنين في جزيرة سولاويزي الإندونيسية مساء الأحد عن مقتل أكثر من 16 شخصا وإصابة ثلاثة آخرين، بحسب مسؤول محلي.

وقال رئيس وكالة الإطفاء والإنقاذ المحلية جيمي روتينسولو لوكالة فرانس برس الاثنين "هناك 16 وفاة، فيما أصيب ثلاثة أشخاص بحروق".

وأوضح أن عناصر الإطفاء أُبلغوا بالحريق عند الساعة 8,31 مساء (12,31 بتوقيت غرينتش) في دار لرعاية المسنين في مانادو، عاصمة مقاطعة سولاويزي الشمالية، مضيفا أن الحريق أخمد بعد حوالى ساعة.

ولفت المسؤول إلى أنه عُثر على العديد من جثث الضحايا داخل غرفهم، مضيفا أن العديد من النزلاء المسنين كانوا على الأرجح يستريحون في غرفهم مساء عندما اندلع الحريق.

وتمكّنت السلطات من إجلاء 12 شخصا، غير مصابين بأذى، ونقلهم إلى مستشفى محلي، بحسب روتينسولو.

وأظهرت لقطات بثتها محطة "مترو تي في" المحلية النيران وهي تلتهم الدار فيما كان سكان محليون يساعدون في إجلاء شخص مسن.

والحرائق المميتة شائعة في إندونيسيا، وهي أرخبيل في جنوب شرق آسيا يضم أكثر من 17 ألف جزيرة.

واندلع حريق هائل في مبنى مكاتب مكون من سبعة طوابق في العاصمة الإندونيسية جاكرتا هذا الشهر، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل.

وفي العام 2023، لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم في شرق البلاد إثر انفجار في مصنع لمعالجة النيكل.

AFP