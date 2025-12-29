الديمقراطي الكوردستاني يحسم مرشحيه قبل الجلسة الأولى للبرلمان العراقي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين 29 كانون الأول 2025، جلسته الأولى للدورة البرلمانية الجديدة السادسة، وسط تحركات سياسية مكثفة للقوى المشاركة في العملية التشريعية.

وفي هذا السياق، وصل وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى العاصمة بغداد، حيث من المنتظر أن يعقد اجتماعاً عند الساعة الحادية عشرة صباحاً مع الكتلة النيابية للحزب، بهدف حسم الترشيحات الرسمية للمناصب البرلمانية المخصصة له.

وبحسب مراسل كوردستان24 في بغداد، ديلان بارزان، يهدف الاجتماع إلى تثبيت مرشحي الحزب لمنصبي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ورئيس الكتلة النيابية للحزب داخل البرلمان.

ويقود الوفد كل من أمينة زكري، عضو المكتب السياسي للحزب، وعرفات كرم.

وأفادت مصادر كوردستان24 بأن شاخوان عبد الله سيُرشَّح رسمياً لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، فيما سيُسمّى فرهاد أتروشي رئيساً جديداً للكتلة النيابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى للبرلمان بندين أساسيين، أولهما أداء اليمين الدستورية للأعضاء الجدد، فيما يخصص البند الثاني لانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، المكونة من رئيس ونائبين.

وبحسب العرف السياسي المعتمد في العراق، يُمنح منصب رئيس مجلس النواب للمكوّن السني، ومنصب النائب الأول للمكوّن الشيعي، بينما يذهب منصب النائب الثاني إلى المكوّن الكوردي.

ويؤكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، استناداً إلى حصوله على أكبر عدد من المقاعد بين القوى الكوردستانية، أحقيته في منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

وفي المقابل، لم تتمكن الكتل السنية والشيعية حتى الآن من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرشحيها لمنصبي رئيس البرلمان ونائبه الأول.

في وقت لا تزال فيه عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيس الوزراء بانتظار توافق سياسي شامل بين الأطراف المختلفة.