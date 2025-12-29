الدفاع المدني في سوران ينقذ 7 سياح علقوا وسط الثلوج في سيدكان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الدفاع المدني في إدارة سوران المستقلة، عن نجاح فرقها في إنقاذ سبعة سياح علِقوا ضمن حدود ناحية سيدكان، نتيجة تساقط كثيف للثلوج وصعوبة الوصول إلى المنطقة.

وذكرت المديرية أن أكثر من خمس فرق إنقاذ شاركت في العملية، حيث استغرقت الجهود نحو ثماني ساعات متواصلة، واضطرت الفرق إلى قطع مسافة تُقدَّر بساعتين سيراً على الأقدام وسط الثلوج الكثيفة، وبالتنسيق مع الجهات والدوائر الحدودية المعنية.

وأكدت أن فرق الدفاع المدني تمكنت في نهاية المطاف من الوصول إلى السياح وإنقاذهم وإعادتهم بسلام إلى ناحية سيدكان، دون تسجيل أي إصابات تُذكر.

وفي السياق ذاته، دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والسياح إلى الامتناع عن التوجه إلى المناطق الجبلية في الوقت الحالي، بسبب استمرار هطول الثلوج وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، لما يشكله ذلك من مخاطر على السلامة العامة وحركة السير.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مناطق إقليم كوردستان، منذ يوم السبت، موجة واسعة من الأمطار والثلوج، وسط توقعات هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي باستمرار هذه الحالة الجوية حتى يوم غدٍ الثلاثاء.