كوريا الشمالية تجري تجربتين لصاروخَي كروز بعيدَي المدى

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أجرت كوريا الشمالية تجربتين لصاروخَي كروز بعيدَي المدى في البحر، وفق أفادت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن الزعيم كيم جونغ أون دعا خلال مناورة صاروخية أجريت الأحد إلى تطوير "غير محدود ومستدام" للقوة النووية لبلاده.

ويبدو أن هذه التجربة كانت أول اختبار من هذا النوع منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي البداية، أفادت الوكالة بعملية إطلاق واحدة فقط، لكنها أفادت لاحقا بأنه تم إطلاق مقذوفين فوق البحر الأصفر.

وأوضحت الوكالة أن الهدف من العملية كان مراجعة "وضع الاستجابة الهجومية المضادة والقدرة القتالية للوحدات الفرعية للصواريخ البعيدة المدى".

وبثّت وسائل الإعلام الحكومية صورا لإطلاق الصاروخين ووصولهما إلى الهدف.

وبحسب القيادة المشتركة في سيول، أطلق الصاروخان الأحد الساعة الثامنة صباح الأحد (23,00 بتوقيت غرينتش السبت) من منطقة سونان، قرب العاصمة بيونغ يانغ.

وأضافت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن كيم صرح بأن الحكومة والحزب الحاكم في كوريا الشمالية "سيواصلان كما دائما تكريس كل جهودهما للتطوير غير المحدود والمستدام للقوة النووية للدولة".

وأجرت كوريا الشمالية تجربة صاروخية بالستية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أكثر من أسبوع بقليل من إعراب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كان يقوم بجولة في المنطقة، عن اهتمامه بالاجتماع مع كيم.

ولم ترد بيونغ يانغ على اقتراح ترامب.

وفي ذلك الوقت، كان ترامب قد أعطى موافقته على مخطط كوريا الجنوبية لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.

وقال محللون حينذاك إن مسعى سيول من المرجح أن يستدعي ردا عدوانيا من بيونغ يانغ.

وفي السنوات الأخيرة، زادت بيونغ يانغ بشكل ملحوظ من تجاربها الصاروخية. ويرى محللون أن هذا يهدف إلى تحسين قدراتها للضربات الدقيقة وتحدي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إضافة إلى اختبار الأسلحة قبل تصدير محتمل إلى روسيا.

ومنذ فشل قمة مع ترامب عام 2019 بشأن نزع السلاح النووي، تؤكد كوريا الشمالية بشكل مستمر أنها لن تتخلى أبدا عن أسلحتها النووية.

