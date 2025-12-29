أربيل يتصدّر دوري نجوم العراق مع ختام الجولة الثامنة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- واصل نادي أربيل تصدّره لجدول ترتيب دوري نجوم العراق لكرة القدم، بعد ختام منافسات الجولة الثامنة التي أُسدل الستار عليها مساء أمس الأحد، جامعاً 20 نقطة في صدارة الترتيب.

وجاء هذا التصدّر بالتزامن مع إعلان الاتحاد العراقي لكرة القدم تحديد يوم غدٍ الثلاثاء موعداً لانطلاق منافسات الجولة التاسعة من الدوري، في ظل احتدام المنافسة بين فرق المقدمة.

وحلّ فريق القوة الجوية في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، يليه فريق ديالى ثالثاً برصيد 16 نقطة، فيما جاء فريق الشرطة في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

وبفارق المواجهات المباشرة، جاءت أربعة فرق برصيد 14 نقطة، حيث احتل فريق الكرمة المركز الخامس، تلاه الزوراء سادساً، ثم زاخو سابعاً، والكرخ في المركز الثامن، فيما جاء فريق الطلبة في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

وفي وسط الترتيب، تقاسمت أربعة فرق رصيد 12 نقطة، حيث حلّ فريق النفط عاشراً، يليه الميناء في المركز الحادي عشر، ثم الغراف في المركز الثاني عشر، وأمانة بغداد في المركز الثالث عشر، بفارق المواجهات.

أما في المراكز المتأخرة، فجاء فريق الموصل في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، تلاه دهوك في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط، ثم النجف في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

كما حلّ فريق نفط ميسان في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط، وبالرصيد ذاته جاء فريق الكهرباء في المركز الثامن عشر بفارق المواجهات المباشرة، فيما احتل فريق نوروز المركز التاسع عشر برصيد 3 نقاط، وتذيّل فريق القاسم جدول الترتيب في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.