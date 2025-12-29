النواب العراقي يبدأ دورته السادسة ويدعو للإسراع بانتخاب هيئة الرئاسة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- افتتح مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، أعمال دورته البرلمانية السادسة بعقد جلسته الأولى، برئاسة رئيس السن النائب عامر الفايز، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني.

وخلال الجلسة الافتتاحية، دعا الفايز أعضاء المجلس الجدد إلى التقيد بالاستحقاقات والتوقيتات الدستورية، والمضي في انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لبدء العمل التشريعي للدورة الجديدة.

وفي السياق ذاته، قام الأمين العام لمجلس النواب، صفوان بشير يونس الگركري، بتلاوة أسماء النواب الفائزين، تمهيداً لأدائهم اليمين الدستورية.

وشهدت الجلسة حضور 292 نائباً، أدوا اليمين الدستورية باللغتين العربية والكوردية، بوصفهما اللغتين الرسميتين المعتمدتين في البلاد.

ومن المقرر أن ينتقل المجلس، ضمن الفقرة الثانية من جدول الأعمال، إلى التصويت على انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب.

وفقاً للمادة (55) من الدستور والمادة (12) من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن فوز مرشح منصب رئيس مجلس النواب ونائبيه يتطلب حصول المرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات مجموع أعضاء المجلس.

ويتألف مجلس النواب العراقي من 329 نائباً، وبذلك تكون الأغلبية المطلقة هي نصف العدد الكلي زائد واحد (50% + 1)، أي 166 صوتاً.

إذا لم يتمكن أي مرشح في الجولة الأولى من الحصول على الأغلبية المطلقة، تُعاد عملية التصويت.

ولا يحدد الدستور أو النظام الداخلي آلية واضحة للجولة الثانية (مثل حصر المنافسة بين المرشحين الأعلى أصواتاً)، لذلك يُحسم هذا الأمر وفق التوافقات السياسية والأعراف البرلمانية، وقد تستمر جولات التصويت إلى أن ينجح أحد المرشحين في تأمين الأغلبية المطلوبة.

ووفقاً للمادة (72) من الدستور، وبعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، يكون أمام المجلس مهلة 30 يوماً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.