السامرائي يعلن انسحابه من الترشح لرئاسة مجلس النواب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الاثنين، انسحابه من الترشح لرئاسة البرلمان.

وقال السامرائي، في كلمة له خلال الجلسة: أعلن انسحابي من الترشح لمنصب رئاسة مجلس النواب.

وافتتح مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، أعمال دورته البرلمانية السادسة بعقد جلسته الأولى، برئاسة رئيس السن النائب عامر الفايز، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني.

وخلال الجلسة الافتتاحية، دعا الفايز أعضاء المجلس الجدد إلى التقيد بالاستحقاقات والتوقيتات الدستورية، والمضي في انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لبدء العمل التشريعي للدورة الجديدة.

وفي السياق ذاته، قام الأمين العام لمجلس النواب، صفوان بشير يونس الگركري، بتلاوة أسماء النواب الفائزين، تمهيداً لأدائهم اليمين الدستورية.

وشهدت الجلسة حضور 292 نائباً، أدوا اليمين الدستورية باللغتين العربية والكوردية، بوصفهما اللغتين الرسميتين المعتمدتين في البلاد.

ومن المقرر أن ينتقل المجلس، ضمن الفقرة الثانية من جدول الأعمال، إلى التصويت على انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب.