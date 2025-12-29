رئيس هيئة الاستثمار: مستمرون في تطوير القطاع الاقتصادي لكوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان، محمد شكري، أن القطاع الخاص وفّر حتى الآن 161 ألف فرصة عمل مباشرة.

وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين 29 كانون الأول 2025، ، إن حكومة إقليم كوردستان تسعى إلى جعل القطاع الخاص شريكًا حقيقيًا للحكومة في الاستثمار والتنمية الاقتصادية في الإقليم، وقدّمت في هذا الإطار تسهيلات كبيرة لمنح التراخيص وتسهيل عمل القطاع الخاص.

وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أن القطاع الخاص وفّر حتى الآن 161 ألف فرصة عمل مباشرة لأهالي كوردستان، إضافة إلى آلاف الفرص الأخرى غير المباشرة.

وأوضح شكري أن هيئة الاستثمار شاركت هذا العام مشاركة فاعلة ومؤثرة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث تم افتتاح «بيت كوردستان» هناك.

كما أشار إلى أنه وبالتعاون مع دائرة العلاقات الخارجية في الإقليم، تم توقيع عقود لعدد من المشاريع الزراعية مع منتجين هولنديين، إضافة إلى توقيع عقود مع شركات إيطالية لمشاريع إعادة تأهيل وتطوير كلي علي بك والتلفريك، وهذه المشاريع دخلت حاليًا مرحلة التنفيذ.

وفي سياق حديثه، قال رئيس هيئة الاستثمار إن الهيئة شاركت هذا العام ولأول مرة في أكبر معرض زراعي عالمي في باريس، حيث عرضت الشركات الزراعية في إقليم كوردستان منتجاتها، فضلًا عن مشاركة فاعلة في معرض زراعي بإسطنبول. كما شاركت بنشاط وكفاءة في منتدى الاستثمار في أبو ظبي ومعرض الخليج في دبي.

وشدد شكري على أن إقليم كوردستان استقبل هذا العام مئات الوفود التجارية والاقتصادية الدولية، بهدف الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في الإقليم والاستفادة منها.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أنه تم خلال هذا العام وضع حجر الأساس لعدد من المصانع والمشاريع الكبرى في إقليم كوردستان، من بينها وضع حجر الأساس لأكبر مصنع للطابوق على مستوى العراق، ومصنع لإنتاج لفائف الحديد من المقرر أن يدخل الخدمة خلال فترة قصيرة لتلبية حاجة السوق المحلية والتصدير إلى الخارج، إضافة إلى أكبر مصنع لإنتاج مواد البناء، الذي يُعد مشروعًا مهمًا وضروريًا.

وفي ختام حديثه، قال شكري إن إنشاء وبدء العمل في مشروع «ميگل» لتوفير اللحوم ومشتقات الألبان، وهو مشروع استراتيجي مهم، وفّر فرص عمل لنحو خمسمئة شخص، ويُعد أحد أبرز إنجازات هيئة الاستثمار.