موجة ثلوج كثيفة تجتاح إقليم كوردستان: جبل "سفين" يسجل تراكمات قياسية

منذ ساعتين

اربيل (كوردستان24) - شهدت المناطق الجبلية في إقليم كوردستان، اليوم الإثنين، موجة تساقط ثلوج كثيفة أدت إلى تراكمات كبيرة وعرقلة في حركة السير، وسط استنفار تام لفرق صيانة الطرق والجسور لضمان بقاء الشرايين الرئيسية مفتوحة أمام المواطنين.

وأفاد مراسل "كوردستان 24" ازر فاروق من قمة جبل سفين، بأن المنطقة شهدت تساقط نحو 30 سم من الثلوج في وقت سابق، أضيف إليها 20 سم أخرى منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم، ليصل مجموع التراكمات في بعض القمم إلى 50 سم. ورغم هطول الأمطار في بعض الفترات التي ساهمت في ذوبان جزئي، إلا أن انخفاض درجات الحرارة أدى إلى تشكل طبقات خطيرة من الجليد (الإنجماد) على الطرقات.

وفي لقاء ميداني مع "عماد"، المسؤول في مديرية صيانة الطرق بـ "شقلاوة"، أكد أن الفرق تعمل بنظام النوبات على مدار 24 ساعة. وقال: "لدينا أكثر من 8 فرق منتشرة في هذه المنطقة وحدها (سفين، زينتير، هيران، وقلاصنج)، حيث نقوم بعمليات قشط الثلوج المستمرة متبوعة برش الملح لمنع حدوث الانجماد وتسهيل حركة السير".

وأضاف عماد أن "جبل سفين يعد وجهة سياحية هامة لا تقل شأناً عن حاجي عمران، لذا فإن مسؤوليتنا مضاعفة لإبقاء الطريق آمناً للسياح والمواطنين على حد سواء".

ووجهت الجهات المعنية عبر "كوردستان 24" سلسلة من التحذيرات للسائقين، مشددة على ضرورة: عدم سلوك الطرق الجبلية الوعرة إلا للضرورة القصوى. واستخدام سيارات الدفع الرباعي المجهزة. مع الالتزام الكامل باستخدام "سلاسل الثلوج" للإطارات، حيث إن الطريق حالياً يعاني من انجماد حاد يجعل السيطرة على المركبات أمراً صعباً.

وتشير تقارير الأرصاد الجوية إلى أن موجة الثلوج قد تزداد كثافة خلال الساعات القليلة القادمة، مما قد يؤدي إلى إغلاق بعض الطرق الفرعية مؤقتاً لحين إتمام عمليات التنظيف، داعية المواطنين إلى متابعة التعليمات المرورية الصادرة تباعاً لتجنب الحوادث.