أعضاء في المجلس القيادي الرئاسي يرفضون قرار رئيسه "الانفرادي" بإلغاء اتفاق الدفاع المشترك مع الإمارات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- رفض أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الثلاثاء قرار رئيس المجلس "الانفرادي" بإلغاء اتفاق الدفاع المشترك مع الإمارات ومنح مهلة 24 ساعة لخروج "القوات الإماراتية ومنسوبيها"، بعيد ضربات نفذها التحالف بقيادة السعودية على أسلحة آتية من الإمارات.

وجاء في بيان لأربعة من قادة المجلس، من بينهم عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، "نؤكد رفضنا القاطع لأي قرارات انفرادية تُقحم اليمن في صدامات جديدة، أو تستهدف حلفاءه الإقليميين"، في إشارة للإمارات الداعم الرئيسي للمجلس الانفصالي.

يتبع..