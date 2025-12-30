بعد انقطاع بسبب الثلوج.. استئناف الحركة التجارية والسياحية في منفذ حاج عمران الدولي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن منفذ حاج عمران الحدودي الدولي، اليوم الثلاثاء، عن عودة الحركة التجارية والسياحية إلى طبيعتها بشكل كامل، بعد توقف مؤقت ناجم عن موجة الثلوج الكثيفة وحالات الانجماد التي شهدتها المنطقة الحدودية.

وفي تصريح خاص لـ كوردستان 24، قال هيمن مصطفى، مدير الجمارك والمشرف بالوكالة على منفذ حاجي عمران الدولي: "إن عمليات التبادل التجاري كانت قد توقفت تماماً خلال الفترة الماضية، كما واجهت الحركة السياحية صعوبات وعراقيل كبيرة؛ بسبب الكثافة العالية لتساقط الثلوج وتشكل الجليد على الطرق في الجانب الإيراني".

وأضاف مصطفى أن "الفرق المختصة انتهت اليوم من عمليات إزالة الثلوج وفتح الطرق المغلقة في الجانب الإيراني، مما سمح باستئناف النشاط التجاري وحركة المسافرين بوضعها الطبيعي عبر منفذي حاجي عمران وتمرجين".

يأتي هذا الانفراج بعد موجة شتوية قاسية اجتاحت إقليم كوردستان، حيث سجلت منطقة حاجي عمران هطولات ثلجية كثيفة وصلت إلى 50 سم، مما تسبب في شلل مؤقت للحركة المرورية عبر هذا الشريان الاقتصادي الحيوي الذي يربط الإقليم بالجانب الإيراني.

وتتزامن عودة العمل في المنفذ مع تحذيرات الأنواء الجوية من وصول منخفض قطبي جديد مساء الأربعاء، مما يضع الكوادر الخدمية في حالة استنفار لضمان استمرار تدفق الشاحنات والمسافرين دون انقطاع..