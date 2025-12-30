منظمة بدر لكوردستان24: منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان سيكون للحزب الديمقراطي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد أحد قادة منظمة بدر، أن منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي سيكون للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال القيادي في منظمة بدر أبو ميثاق المساري، لكوردستان 24، اليوم الثلاثاء، 30 كانون الأول 2025، أن انتخاب منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان سينتهي اليوم، وسيعود المنصب إلى الديمقراطي الكوردستاني..

وقال مساري: لا يمكن أن يستمر الاجتماع بهذا الشكل، فالمجلس القضائي والمحكمة الاتحادية يراقبان المسألة حتى تتسارع عملية تشكيل الحكومة.

ووفقاً للمساري، "غالبية القوى الشيعية في الإطار التنسيقي يريدون أن يكون منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان لذلك الطرف لأنه يملك الأغلبية بين المكونات، كما تم تحديد المناصب الأخرى".

وقرر مجلس النواب، الذهاب إلى جولة ثالثة لانتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن "رئيس السن عامر الفائز قرر الذهاب إلى جولة ثالثة لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بعد المداولة".

وأضافت، أن "المرشح ريبوار كريم حصل على 156 صوتاً بينما المرشح شاخوان عبدالله على 102 صوت".