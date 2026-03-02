لندن تؤكد أن واشنطن لن تستخدم قواعدها في قبرص ضد إيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاثنين أن الولايات المتحدة لن تستخدم القواعد العسكرية البريطانية في قبرص ضد إيران، بعدما استهدفت إحداها بمسيرة ايرانية، ما أثار قلق سلطات الجزيرة المتوسطية.

وهذه الضربة التي طالت قاعدة أكروتيري ليل الاحد الاثنين هي الاولى التي تستهدف بلدا عضوا في الاتحاد الاوروبي منذ بدء الحرب الاميركية الاسرائيلية على ايران السبت.

واثار الهجوم قلق الحكومة القبرصية التي أعلنت انها تعتزم طلب ضمانات من لندن لحصر استخدام القواعد البريطانية الموجودة على اراضيها بأغراض إنسانية.

وقال ستارمر متحدثا بعد ظهر الاثنين في البرلمان إن هذه القواعد "لم تستخدم ولن تستخدم من جانب الولايات المتحدة".

واضاف أن "قصف (قاعدة) أركوتيري في قبرص لم يكن ردا على اي قرار اتخذناه. بحسب تقييمنا، تم إطلاق المسيرة قبل إعلاننا".

واصيبت القاعدة بعد بضع ساعات من اعلان ستامر أنه أجاز للولايات المتحدة استخدام قواعد بريطانية ضد ايران.

وقالت وسائل الاعلام البريطانية إن المقصود كان قاعدة دييغو غارسيا الواقعة في المحيط الهندي، إضافة الى قاعدة فيرفورد في جنوب غرب انكلترا.

واوضح ستارمر للبرلمان أن هذا القرار اتخذ "بعد طلب منفصل" للولايات المتحدة، قدمته "لأهداف دفاعية محددة، وخصوصا الدفاع المشترك المشروع لحلفائنا وحماية الارواح البريطانية".

وقاعدة أركوتيري التي تعتبر ارضا بريطانية ما وراء البحار منذ استقلال قبرص في 1960، هي الأكبر لسلاح الجو الملكي البريطاني خارج المملكة المتحدة، ويعمل فيها أكثر من 3500 شخص. وتضم أيضا مدارس ومركزا طبيا وكنائس.