خلية الإعلام الأمني: الأنباء المتداولة عن سحب القوات من غرب العراق عارية عن الصحة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- نفت خلية الإعلام الأمني العراقية صدور أمر بسحب أو تحريك أي قطعات أمنية أو عسكرية من مواقعها في المنطقة الغربية.

وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن في بيان له، اليوم الاثنين، أنه ينفي ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن صدور أمر من القائد العام للقوات المسلحة بسحب أو تحريك أي قطعات امنية او عسكرية من مواقعها في المنطقة الغربية.

وأكد أن "هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً، ولم يصدر أي توجيه بهذا الشأن، وأن القطعات الأمنية تمارس واجباتها الاعتيادية وفق الخطط المرسومة".

ودعا رئيس خلية الإعلام الأمني وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى اعتماد ما يصدر من بيانات رسمية عنها، وتوخي الدقة في نقل المعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات.