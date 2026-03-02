هولندا تعلن استعدادها لدعم العراق في ملف عناصر داعش الموقوفين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن، اليوم الإثنين، استعداد بلاده لتقديم الدعم للعراق في ملف عناصر داعش الموقوفين.

وقال بيان لوزارة الخارجية، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية هولندا توم بيريندسن".

وأكد الوزير الهولندي– حسب البيان – على "ضرورة إيجاد مسار للحل واحتواء التصعيد في المنطقة".

مثمنًا في الوقت ذاته "سياسة الحكومة العراقية في نقل عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى السجون العراقية في بغداد، عادها خطوة مهمة في إطار تعزيز الأمن والاستقرار".

وأبدى الوزير الهولندي "استعداد بلاده لتقديم الدعم للعراق في هذا المجال".

مشيراً إلى أنه "سيتم توجيه السفارة الهولندية في بغداد للتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية، ودراسة سبل تقديم المساندة اللازمة للحكومة العراقية في هذا الإطار".

وتابع البيان أن "وزير الخارجية فؤاد حسين قدم شرحاً مفصلاً بشأن أوضاع عناصر تنظيم داعش الإرهابي الموقوفين في السجون العراقية".

مؤكداً أن "الواجب يقتضي من الاتحاد الأوروبي ودوله دعم الحكومة العراقية في إدارة هذا الملف الكبير والحساس، ولا سيما أن عددًا من هؤلاء الإرهابيين يحملون جنسيات أوروبية وغربية، ما يستدعي تعاوناً دولياً أكبر لتحمل المسؤوليات المشتركة".