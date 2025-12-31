فرهاد أتروشي يؤكد أهمية استمرار التعاون والتشاور والحوار بين الكتل السياسية والقوى الوطنية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- هنأ نائب رئيس مجلس النواب العراقي، فرهاد الأتروشي، اليوم الأربعاء 31 كانون الأول 2025 بانتخاب رئاسة المجلس، مؤكداًأهمية المضي بالعملية السياسية واستكمال الاستحقاقات الدستورية.

ونقل الموقع الرسمي للمجلس عن الأتروشي أنه "قدم التهاني والتبريكات إلى الشعب بجميع مكوناته، بمناسبة انتخاب رئاسة مجلس النواب، متمنيًا للنواب التوفيق والسداد في أداء مهامهم التشريعية والرقابية خلال الدورة النيابية السادسة، وسنّ القوانين التي تسهم في تحقيق العدالة والتنمية المستدامة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

الأتروشي أكد أيضاً على "أهمية استمرار التعاون والتشاور والحوار بين الكتل السياسية والقوى الوطنية، من أجل المضي قدمًا في العملية السياسية، واستكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن المدد الزمنية المحددة، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في البلاد".

وانتخب مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، فرهاد أمين أتروشي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نائباً ثانياً لرئيس البرلمان.

وفرهاد أمين سليم الأتروشي المعروف بـ فرهاد الأتروشي، ولد في 2 يناير 1976 في محافظة دهوك.

حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير من الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا.

وهو سياسي كوردي وعضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

محافظ دهوك السابق في إقليم كوردستان (2014-2020).

عضو في لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي 2010 - 2014

كان يحاضر في كلية القانون والسياسة في جامعة دهوك من 2006 إلى 2010.

وفرهاد الأتروشي هو عضو في مجلس أمناء الجامعة الأميركية في كوردستان - دهوك (AUK-D).