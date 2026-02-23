مقتل 25 من الحرس المكسيكي و30 من عصابة مخدرات بعد مقتل زعيمها

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الأمن المكسيكي عمر غارسيا حرفوش الاثنين مقتل ما لا يقل عن 25 عنصراً من الحرس الوطني، بالإضافة إلى حارس أمني وموظف في النيابة العامة في هجمات نفذها أحد أكبر كارتلات المخدرات عقب مقتل زعيمه.

وأضاف الوزير أنه خلال هذه الأحداث التي وقعت في ولاية خاليسكو غرب البلاد، قُتلت امرأة و30 عنصراً من كارتل "خاليسكو الجيل الجديد" على يد قوات الأمن، وفق ما نقلته فرانس برس.

نشرت المكسيك 2500 جندي إضافيين في غرب البلاد بهدف التصدي لموجة العنف التي أعقبت مقتل زعيم الكارتل نيميسيو أوسيغويرا، ولقبه "إل مينتشو" الأحد.

وقالت الرئيسة كلاوديا شينباوم في مؤتمر صحفي إن الأولوية لحماية السكان.