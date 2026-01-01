بسبب "احتفالات رأس السنة".. إحراق إعدادية ابن خلدون في بغداد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الخميس، عن تعرض إعدادية "ابن خلدون" التابعة لقسم تربية العبيدي في مديرية الرصافة الثانية، إلى عمل تخريبي تمثل بإضرام النيران في المؤسسة خلال ساعات الاحتفال برأس السنة الجديدة. وأكدت الوزارة في بيان رسمي التدخل السريع للجهات الأمنية وإلقاء القبض على المتسببين بالحادث فوراً.

وأوضح البيان أن "فريقاً من إدارة المدرسة سارع إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لمحاصرة النيران وتقليل الأضرار، بالتنسيق مع القوات الأمنية التي باشرت مهامها الميدانية بنجاح، مما أسفر عن اعتقال المتورطين في هذا العمل التخريبي".

وفي خطوة لتبديد مخاوف الأسر والطلبة، أكدت الوزارة أن "جميع السجلات المدرسية والبيانات الخاصة بالطلاب محفوظة ومؤرشفة إلكترونياً بالكامل ولم تطلها النيران"، مشددة على أن المسيرة الدراسية لن تتأثر بهذا الحادث العارض.

وعلى خلفية الحادث، وجهت الوزارة بفتح تحقيق إداري عاجل بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما أجرى وفد من المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية كشفاً ميدانياً على موقع الحادث لتقييم الأضرار والبدء بإجراءات الصيانة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على "ضرورة حماية المؤسسات التربوية وصونها من أي اعتداءات أو ممارسات تخريبية"، داعية إلى تكاتف الجميع للحفاظ على هذه الصروح التي تمثل مستقبل البلاد، ومؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة أي جهة تحاول العبث بأمن المدارس.