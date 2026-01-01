موعد انتهاء موجة تساقط الثلوج في إقليم كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الأنواء الجوية و الرصد الزلزالي في إقليم كوردستان حالة الطقس لليوم الخميس الأول كانون الثاني 2026، وكميات الثلوج المتساقطة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في مناطق متفرقة من إقليم كوردستان".

وبحسب أرقام المديرية التي نشرتها، فإن ناحية كاني ماسي في أقصى محافظة دهوك كانت سجلت أعلى نسب التساقط للثلوج إذ بلغت الكميات 38 سنتمترا.

وفيما يلي أبرز الأرقام المسجلة لكميات الثلوج المتساقطة في مدن إقليم كوردستان:

کانی ماسي: 38 سنتمرا

العمادية (ئامێدی): 29 سنتمرا

سنتمرا مانكيش: 25

سرسنك : 25 سنتمرا

بامرنى :23 سنتمرا

باطوفا(باتیفا): 20 سنتمرا

جمانكى: 20 سنتمرا

ديرلوك: 16 سنتمرا

بارزان: 15 سنتمرا

شيلادز : 14 سنتمرا

زاویتة : 12 سنتمرا

دینارتة: 4 سنتمرا

رواندز: 3 سنتمرا

درکار: 2 سنتمرا

پیرمام: 1 سنتمرا

زاخو: 1 سنتمرا

دهوك: 0.3 سنتمرا

كما وأعلنت المديرية عن موعد إنخفاض تأثر المنطقة بالمنخفض البارد.

وبحسب آخر التوقعات الجوية فإن الإقليم سيشهد تأثيراً واضحاً بالمنخفض المصحوب بكتل كثيفة من الغيوم المحملة التي صاحبتها تساقط ثلوج كثيف مع أمطار متفرقة مصحوبة بتيارات هوائية باردة.

توقعات الطقس للـ 48 ساعة القادمة:

وفيما يلي توقعات الطقس ليوم الخميس 01-01-2026

ستشهد المنطقة عموماً سماء غائمة كلياً معظم الأوقات، وفي معظم المناطق ستتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بينما في المناطق الجبلية والمناطق الحدودية مثل ميركسور، العمادية (آميدي)، حدود إدارة سوران، مع جزء من إدارة رابرين وجبل سفين في محافظة أربيل، فإن من المتوقع تساقط الثلوج بكميات إضافية، إلى جانب إحتمال بتساقط الثلوج وحبات البرد في مركز محافظة دهوك، ضواحيها وإدارة زاخو. خلال ساعات الليل، والتي ستزداد معها فرص تساقط كميات من الثلوج والأمطار.

سرعة الرياح: ستكون معتدلة بين (15 – 25) كيلومترا في الساعة، لتصبح نشطة حتىتتجاوز في سرعتها 35 كيلومتر خلال الساعة.

بينما يكون اتجاه الرياح هو الجنوب الشرقي.

وأما بخصوص درجات الحرارة مقارنة مع المسجلة يوم أمس، سترتفع بمقدار (1) إلى (3) درجات.

فيما يكون مدى الرؤية بين (7 – 9) كيلومتر، لكن في أوقات وأماكن الهطول وبحسب شدتها فستنخفض إلى (3-5) كيلومتر.

وأما التوقعات ليوم الجمعة، 02-01-2026

فمن المرجح أن تكون السماء مغطاة بالكامل بالغيوم. ومن المتوقع في ساعات الصباح أن تستمر تأثير المنخفض البارد مع زخات المطر متفرقة وتساقط الثلوج، خاصة في المناطق الحدودية الشمالية الشرقية والمناطق الجبلية. في ساعات الليل، سيضعف تأثير هذه الزخات وسينتهى تدريجياً .

- سرعة الرياح: متغيرة من معتدلة إلى متوسطة، بين (10 – 20) كيلومتر في الساعة.

- اتجاه الرياح: شمال غربي.

- درجات الحرارة: مقارنةً بالقيم السابقة المسجلة اليوم، ستكون أقل بحوالي (1) إلى (3) درجات.

- مدى الرؤية: بين (7 – 9) كيلومترات، وفي وقت الهطول تنخفض إلى (3-5) كيلومترات.

أعلى درجات الحرارة المتوقعة (درجة مئوية):

أربيل: 7

- السليمانية: 4

- دهوك: 5

- زاخو: 4

- كركوك: 9

- حلبجة: 6

- إدارة كرميان: 8