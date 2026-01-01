بياض الاحتفال تلطخه دماء "الرصاص والمفرقعات".. 500 إصابة في ليلة رأس السنة بالعراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- لم تخلُ أجواء الاحتفال باستقبال عام 2026 في العراق من غصّة؛ إذ كشفت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل قرابة 500 إصابة في عموم المحافظات خلال ليلة رأس السنة. وبينما غصّت الساحات بالمحتفلين، غصّت ردهات الطوارئ بضحايا "الفرح العنيف" الناتج عن الألعاب النارية، وإطلاق العيارات العشوائية، وحوادث السير التي عكّرت صفو المناسبة.

وفي استعراض للأرقام، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور سيف البدر، أن الألعاب النارية كانت المتهم الأول في هذه الحصيلة، حيث تسببت وحدها بنحو 300 إصابة (كحصيلة غير نهائية). وكان لجانب الرصافة في بغداد الحصة الأكبر بـ 200 إصابة، يليه جانب الكرخ بـ 67 إصابة، فيما توزعت بقية الحالات على مختلف المحافظات.

وأشار البدر إلى أن "الاستهانة بالقانون" و"الاحتفال القاتل" أدى إلى تسجيل 43 إصابة بطلقات نارية عشوائية، فيما تسببت حوادث السير بـ 140 إصابة نتيجة الزخم المروري وضعف الالتزام بإجراءات السلامة، إضافة إلى 86 إصابة أخرى لأسباب متفرقة.

وعن الوضع الصحي للمصابين، طمأن البدر الجمهور بأن أغلب الحالات تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة، مع وجود إصابات استدعت الرقود في المستشفيات لتلقي رعاية طبية خاصة. وأكد أن المؤسسات الصحية كانت في حالة استنفار قصوى وعلى مدار 24 ساعة، مع توفر كامل للملاكات الطبية والأدوية والمستلزمات الضرورية، مشدداً على أن الخدمات الطبية لم تقتصر على الطوارئ، بل شملت استمرار العمل في صالات الولادة والخدمات الروتينية.