قوات الحدود تُحبط محاولتي تهريب أكثر من (311) ألف حبّة مخدّرة بواسطة بالونات هوائية غربي الأنبار

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تمكّنت قيادة قوات الحدود العراقية من إحباط محاولتي تهريب مواد مخدّرة عبر بالونات هوائية على الشريط الحدودي العراقي الدولي غربي محافظة الأنبار.

حيث نجحت مفارز الفوج الثاني في لواء الحدود السادس، والفوج الثالث في لواء الحدود الخامس، وفي عمليتين منفصلتين، من رصد بالونين هوائيين بواسطة الكاميرات الحرارية والتعامل معهما وإسقاطهما.

وتبيّن أنّهما كانا يحملان (32) كغم و(25) كغم من المواد المخدّرة، بما مجموعه أكثر من (311) ألف حبّة مخدّرة.

وتؤكّد قيادة قوات الحدود أنّ سواعد مقاتليها ماضية بعزمٍ وإصرار لمواصلة الوقوف سدّاً منيعاً بوجه كلّ محاولات التهريب التي تستهدف المجتمع العراقي بالآفات السامّة والمخدّرات، حفاظاً على أمن الوطن وسلامة أبنائه.