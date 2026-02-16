ديار بكر تُرفع من قائمة "المناطق الخطرة" بعد 40 عاماً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24) – رُفعت مدينة ديار بكر من "القائمة الحمراء" والمناطق المصنفة خطرة على السياح بعد مرور 40 عاماً. وتعد ديار بكر إحدى المدن الفريدة عالمياً من الناحية السياحية، حيث تتبوأ مكانة بارزة ضمن قائمة "أجمل 100 وجهة سياحية في العالم" حسب مجلة "تايم" الأمريكية.

وعلى مدار أربعة عقود، وبسبب استمرار التوترات والاضطرابات، كانت الدول الأوروبية تحذر مواطنيها من زيارة المدينة، إذ كانت تُصنف "منطقة محظورة".

وفي تصريح لوسائل الإعلام المحلية، أعلن رئيس مجلس السياحة والترويج في ديار بكر خروج المدينة من دائرة "المناطق الخطرة" دولياً. وأكد أنه في أعقاب عملية السلام في تركيا والتطورات الإيجابية في سوريا، لم تعد المدينة تُعتبر منطقة خطرة.

وكانت العديد من شركات السياحة الأوروبية تُخطر السياح الراغبين في زيارة ديار بكر سابقاً بعدم قدرتها على توفير تأمين سفر لهم بسبب تصنيف المدينة، مما كان يؤدي إلى إلغاء خطط الكثير من السياح الأجانب. أما الآن، فقد بات بإمكان الجميع الحصول على تأمين السفر اللازم.

وبحسب إحصائيات ولاية ديار بكر، استضافت المدينة نحو 1.2 مليون سائح في عام 2024، وارتفع العدد في عام 2025 ليصل إلى 1.6 مليون، ومن المتوقع أن تشهد هذه الأرقام طفرة ملحوظة في الفترة المقبلة.