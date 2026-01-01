العاصفة الثلجية تقسو على كوردستان إيران وتركيا وتغلق طرق عدة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تحت تأثير المنخفض الجوي المصحوب بتيارات هوائية باردة وغيوم ركامية تساقطت الثلوج بكثافة في أغلب مدن كوردستان تركيا، ما أدى بفعل تراكم الثلوج الكثيف إلى تعطل مئات السيارات على الطرق بين مدن مثل ديار بكر، إيلي، روها وماردين.

كما تسببت الثلوج بإغلاق طرق أكثر في من 3600 قرية في محافظات وان، موش، جولاميرك، بدليس، سيرت، ماردين، إيلي وشرناخ، إذ سجلت في بعض مناطق شرناخ ارتفاع الثلوج لأكثر من متر, خاصة عند المنافذ الحدودية في الشريط الحدودي الجبلي مع إقليم كوردستان.

من جهتها حذرت الأرصاد الجوية التركية من استمرار العاصفة الثلجية، خاصة في المناطق التي شهدت تساقطًا كثيفًا للثلوج، كما تم التنبؤ بحدوث انهيارات ثلجية واغلاق أغلب الطرق في معظم المناطق.

كوردستان إيران يواجه البرد والصقيع

في كوردستان إيران أيضًا، اجتاحت عاصفة من الثلج والمطر محافظة سنة ( سنندج )، ومن المتوقع أن تستمر حتى السبت، ترافقت مع رياح عاتية وضباب وصقيع مع انخفاض في مدى الرؤية.

وكان التأثير الأكبر على مدن بانة، مريوان، سولاوا، كامياران والمناطق الغربية من سقـز وسنة.

في الوقت ذاته، انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ في محافظة كرماشان ومدنها قصر شيرين وسربل زهاو، حيث سجلت درجات الحرارة في أكثر من 13 مدينة معدلات تحت الصفر، في مركز المحافظة، تم تسجيل درجة حرارة 9 درجات مئوية تحت الصفر.

وأدت موجة البرد والصقيع إلى زيادة في الإعتماد على استهلاك خدمة الغاز للتدفئة، حيث تم استهلاك أكثر من 16 مليون متر مكعب من الغاز خلال 24 ساعة في محافظة كرماشان.

في محافظة أورمية، خاصة في مدينة بوكان، عطلت موجة الثلوج المتساقطة المواصلات في أغلب الطرق، ولتسجل معها السلطات المحلية في بعض مناطق المحافظة وخاصة في مدينة بوكان استهلاكا مضاعفاً للغاز خلال 24 ساعة بواقع أكثر من 3 ملايين متر مكعب.

وللحد من نقص هذا الوقود الحيوي وزيادة الطلب على الغاز الموفر للمساكن للتدفئة، تم قطع الغاز المسال عن الدوائر الحكومية، المساجد والمدارس.