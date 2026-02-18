لجنة حكومية تتخذ إجراءات قانونية لمعالجة تجنيد العراقيين في الجيش الروسي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ترأس مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة الأمر الديواني الخاصة بمكافحة تجنيد المواطنين العراقيين في الجيش الروسي.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان: إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي ،ترأس اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة الأمر الديواني الخاصة بمكافحة تجنيد المواطنين العراقيين في الجيش الروسي، بحضور ممثلي المؤسسات الأمنية ووزارة الخارجية والجهات المعنية".

وأضاف أن "الاجتماع ناقش جدول أعمال اللجنة، وجرى اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بمعالجة هذا الملف ، ومن بينها تفعيل المواد القانونية وفق قانون العقوبات العراقي، والقاضي بمعاقبة أي مواطن عراقي يلتحق ضمن صفوف قوات مسلحة لدولة أخرى، وكذلك محاسبة الشركات السياحية والجهات التي تساعد المواطنين العراقيين في الانخراط بمثل هكذا أفعال ، إلى جانب مكافحة التمويل والتجنيد والشبكات المتورطة بهذا الملف".

ولفت إلى أن "اللجنة صادقت على هذه القرارات بشكل نهائي، وتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للبتّ بها".