وزير الطاقة الأميركي: سنمنع إيران من حيازة سلاح نووي "بطريقة أو بأخرى"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- شدد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأربعاء في باريس على أن بلاده ستحول دون حصول إيران على سلاح نووي "بطريقة أو بأخرى"، وذلك في خضم مباحثات بين الطرفين سعيا للتوصل الى اتفاق.

وقال رايت على هامش اجتماعات للوكالة الدولية للطاقة إن الإيرانيين "واضحون بشأن ما سيفعلونه بالأسلحة النووية. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

وتتهم واشنطن وحليفتها إسرائيل ودول غربية، الجمهورية الإسلامية بالسعي الى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وأضاف الوزير الأميركي "بطريقة أو بأخرى، سنضع حدا لمسيرة إيران نحو امتلاك سلاح نووي".

وعقد مسؤولون أميركيون وإيرانيون محادثات في جنيف الثلاثاء، في جولة ثانية من مفاوضات تتوسط فيها عمان، سعيا لتفادي تنفيذ الولايات المتحدة عملا عسكريا ضد الجمهورية الإسلامية.

وأكدت إيران عقب المحادثات أنها توصلت مع الولايات المتحدة الى تفاهم بشأن "مبادئ توجيهية" من شأنها التمهيد لاتفاق يتيح تجنب الصدام.

إلا أن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس قال إن إيران لا تزال غير مستعدة للإقرار ببعض "الخطوط الحمر" التي حددها الرئيس دونالد ترامب.

AFP