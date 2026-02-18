مديرية الحج في إقليم كوردستان تبدأ بتعويض 3400 حاج

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، اليوم، عن البدء بتوزيع مبالغ التعويضات الخاصة بحجاج العام الماضي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العليا للحج والعمرة الاتحادية في بغداد.

وفي تصريح لكوردستان24 أوضح كاروان ستوني المتحدث باسم المديرية العامة للحج والعمرة، أن هذه التعويضات تشمل الحجاج الذين سافروا العام الماضي عبر الرحلات الجوية ولكنهم اضطروا للعودة عن طريق البر نتيجة للظروف والأحداث التي شهدتها المنطقة آنذاك. وقد حُدد مبلغ التعويض بـ 80 ألف دينار عراقي لكل حاج مشمول.

وأكد ستوني أن عدد المستفيدين من القرار يصل إلى نحو 3,400 حاج من مختلف مناطق الإقليم. وأشارت إلى أن لجان التوزيع بدأت مهامها فعلياً لتشمل محافظات أربيل، دهوك، السليمانية، وحلبجة، بالإضافة إلى الإدارات المستقلة في رابرين وكرميان، ومن المتوقع إنجاز عملية التوزيع بالكامل مطلع الأسبوع المقبل.

ودعا ستوني الحجاج المشمولين إلى مراجعة المراكز المخصصة في مناطقهم، مشددة على ضرورة حضور الحاج شخصياً أو من ينوب عنه بوكالة قانونية أو صلة قرابة من الدرجة الأولى (مع إبراز الهوية الشخصية)، وذلك لضمان انسيابية العمل وتوثيق الاستلام بشكل رسمي.

يأتي هذا الإجراء في إطار مساعي حكومة إقليم كوردستان لضمان حقوق المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة لضيوف الرحمن، ومعالجة كافة الإشكالات التي رافقت موسم الحج الماضي.