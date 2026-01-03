مادورو يعلن حالة الطوارئ ويدعو إلى التعبئة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- في أول رد لها على الهجمات التي شهدتها العاصمة الفنزويلية صباح اليوم السبت، قالت الحكومة الفنزويلية إن فنزويلا ترفض العدوان العسكري" الأميركي" عليها، فيما أمر الرئيس نيكولاس مادورو بإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

واتهمت كراكاس الولايات المتحدة بأنها تستهدف الاستيلاء على نفط ومعادن فنزويلا.

ونددت حكومة فنزويلا، في بيان، بما وصفته بـ"العدوان العسكري الخطير جدا" من جانب الولايات المتحدة.

واتهمت كراكاس الولايات المتحدة بأنها تستهدفها للاستيلاء على نفط ومعادن فنزويلا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة "لن تنجح في الاستيلاء على مواردنا".

ودعت الحكومة الفنزويلية جميع القوى الاجتماعية والسياسية إلى تفعيل خطط التعبئة.

وذكرت تقارير أن الرئيس نيكولاس مادورو أعلن حالة الطوارئ الوطنية في فنزويلا.

وكانت مراسلة سي.بي.إس قالت في منشور على منصة "إكس"، إن الرئيس الأميركي "دونالد ترامب أمر بشن غارات على مواقع داخل فنزويلا منها منشآت عسكرية".

وأوضح بيان حكومة فنزويلا أن الهجمات وقعت في 4 مناطق منها كراكاس، مشيرا إلى أن "هدف الهجوم الأميركي هو الاستيلاء على نفط ومعادن فنزويلا".

وأوضحت الحكومة الفنزويلية أن الضربات الأميركية وقعت في كراكاس وولايات ميرندا وأراغوا ولا غويرا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان غيل، إن الهجمات تمثل “انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة”، مؤكداً أنها تهدد السلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى أن القصف طال مواقع مدنية وعسكرية على حد سواء.

وشدد وزير الخارجية على أن أي محاولة لتغيير النظام الحاكم في فنزويلا “ستفشل كما فشلت جميع المحاولات السابقة”، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء ما وصفه بـ”العدوان الإمبريالي” على بلاده.

وأكد وزير الخارجية الفنزويلي أن بلاده ستواجه ما وصفه بـ”العدوان الإمبريالي” من خلال تفعيل جميع خطط الدفاع، مشدداً على رفض فنزويلا القاطع للهجوم العسكري الخطير الذي قال إن الحكومة الأمريكية تقف وراءه.