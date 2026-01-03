السفارة الأمريكية في كولومبيا تدعو المواطنين الأمريكيين إلى عدم السفر إلى فنزويلا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- دعت السفارة الأمريكية في كولومبيا، اليوم السبت، المواطنين الأمريكيين إلى عدم السفر إلى فنزويلا.

وذكرت السفارة في بيان، أنه "على المواطنين الأمريكيين في كولومبيا عدم السفر إلى فنزويلا".

يذكر أن 8 انفجارات على الأقل سمعت اليوم في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، ووقعت في مناطق متباعدة في العاصمة، مع تحليق مكثف لطائرات حربية على علو منخفض.

واستهدف القصف ميناء كاراكاس كما تم استهداف مطار هيغيروتي في ولاية ميراندا شمالي فنزويلا، كما تم استهداف ميناء لا غويرا بولاية فارغاس والذي يعد أكبر ميناء بحري فنزويلي.

من جانبها، أكدت الحكومة الفنزويلية، أنها سترفع شكاوى إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ومجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي وحركة عدم الانحياز، وستطالب بإدانة حكومة الولايات المتحدة ومحاسبتها.

الى ذلك، دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع عاجل بشأن قصف فنزويلا.

وقال بيترو: "كراكاس تتعرض للقصف بالصواريخ، وليحذر العالم، فنزويلا تتعرض لهجوم"، داعيا الى "عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بعد الهجوم والاعتداء على فنزويلا"

وأضاف: "يجب على منظمة الدول الأميركية والأمم المتحدة الاجتماع فوراً"، لافتاً الى أنه "يتم تفعيل الخطة العملياتية على الحدود مع فنزويلا ومركز القيادة الموحد في كوكوتا، وهي مدينة كولومبية حدودية".

وتابع: "نراقب بقلق عميق التقارير حول الانفجارات والنشاط الجوي غير المعتاد المسجلين في الساعات الأخيرة في فنزويلا"، مؤكدا "التزامه المطلق بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لا سيما احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها".

وتابع: "ترفض حكومتنا أي عمل عسكري أحادي الجانب يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع أو تعريض السكان المدنيين للخطر".