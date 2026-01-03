تأجيل الجلسة الثانية للبرلمان العراقي إلى السابع من هذا الشهر.

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي ،فرهاد أتروشي خلال تصريح لكوردستان24،، اليوم السبت، 3 كانون الثاني 2026، أن الجلسة الثانية للبرلمان العراقي قد أُجلت إلى يوم 7 كانون الثاني 2026.

في وقت سابق، كان من المقرر أن تُعقد الجلسة يوم الاثنين 5 من الشهر. وكان هذا الموعد يتزامن مع انتهاء فترة الترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق.

في اجتماعات يومي 29 و30 كانون الأول 2025، انتخب البرلمان العراقي هيئته الرئاسية الجديدة للدورة التشريعية السادسة. وانتهت العملية بانتخاب هيبت الحلبوسي رئيساً للبرلمان، وعدنان فيحان نائباً أول، وفرهاد أتروشي نائباً ثانياً.

وبحسب المادة 72 من الدستور، بعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان العراقي، أمام البرلمان مدة 30 يوماً لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد. بعد انتخابه، يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر، والتي وفقاً للأعراف السياسية تتكون من المكون الشيعي، بتشكيل الحكومة الفيدرالية الجديدة.

هذا المنصب، الذي بات بحسب العرف السياسي من حصة الكورد، والذي يمثل سيادة البلاد ويحافظ على الدستور ووحدة أراضي العراق. فيما تكون مدة الرئاسة أربع سنوات ولا يجوز التجديد إلا لدورة واحدة فقط.

وسبق هذا الإعلان مبادرة من الرئيس مسعود بارزاني طالب فيها القوى الكوردية، بتوحيد الكلمة وعدم التشظي لضمان حقوق الكورد لهذا الإستحقاق.