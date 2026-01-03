ضمن عملية منسّقة مع التحالف الدولي.. قسد تعلن تفكيك خلية لداعش في الرقة

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، عبر فرق العمليات العسكرية (TOL)، وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، تنفيذ عملية أمنية دقيقة في مدينة الرقة، أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وفقاً لبيان قسد: استندت العملية إلى معلومات استخباراتية موثوقة، حيث داهمت القوات موقع الخلية دون تسجيل أي إصابات في صفوف المدنيين أوالقوات المشاركة، وتم خلال العملية ضبط أسلحة، ووسائل اتصال كانت تُستخدم لدعم أنشطة إرهابية.

وأقرّ المقبوض عليهم خلال التحقيقات الأولية بتورطهم في جمع معلومات استخباراتية عن مواقع ونقاط قواتنا العسكرية، والتخطيط لتنفيذ هجمات، إضافة إلى تواصلهم مع قيادات تنظيم “داعش” وتزويدهم بالمعلومات.

قوات سوريا الديمقراطية، أكدت أن هذه العملية جاءت ضمن حملة مستمرة لتعطيل قدرات تنظيم “داعش” ومنع إعادة تشكيل خلاياه، بالتنسيق مع التحالف الدولي، وبما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة.