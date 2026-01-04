27 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية.. ولا وجود للكورد بينهم حتى الآن

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- كشف الأمين العام لمجلس النواب العراقي، صفوان گـرگـري، اليوم الأحد، عن حصيلة المتقدمين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن القائمة خلت من أي مرشح كوردي حتى منتصف نهار اليوم.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، قال گـرگـري: "حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الأحد، الرابع من كانون الثاني/يناير 2026، قدم 27 شخصاً أوراق ترشحهم لمنصب رئيس جمهورية العراق".

مؤكداً أن "أي مرشح من المكون الكوردي لم يتقدم حتى الآن لخوض المنافسة".

وأوضح الأمين العام للبرلمان أن يوم غدٍ الاثنين، الموافق 5 كانون الثاني، سيكون الموعد النهائي لإغلاق باب الترشح، مشدداً على عدم وجود أي قرار بتمديد الفترة المحددة لاستقبال الطلبات.

السياق الدستوري والمدد القانونية

تأتي هذه الخطوة استناداً إلى المادة 72 من الدستور العراقي، التي تُلزم مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد خلال فترة 30 يوماً من تاريخ انتخاب هيئة رئاسة البرلمان. وبمجرد انتخابه، يتولى رئيس الجمهورية الجديد مهمة تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً (التي تؤول للمكون الشيعي وفق العرف السياسي) لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وكان باب الترشح قد فُتح يوم الأربعاء الماضي، 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، ومن المقرر أن تبدأ اللجان المختصة بعملية تدقيق أسماء المرشحين فور إغلاق الباب غداً الاثنين، تمهيداً لإعلان القائمة النهائية رسمياً.

آلية انتخاب الرئيس تحت قبة البرلمان

تمر عملية اختيار رئيس الجمهورية بعدة مراحل دستورية وقانونية داخل مجلس النواب:

1. النصاب القانوني: تُعقد جلسة خاصة لانتخاب الرئيس، ويشترط لصحتها حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان (219 نائباً من أصل 329).

2. الجولة الأولى: يفوز المرشح الذي يحصل على ثلثي أصوات عدد أعضاء المجلس (219 صوتاً)، وفقاً للمادة 70 من الدستور.

3. الجولة الثانية: في حال فشل أي مرشح في نيل الأغلبية المذكورة، ينحصر التنافس بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، ويُعلن فائزاً من يحصل على الأغلبية البسيطة (أعلى الأصوات) في هذه الجولة.

4. أداء القسم: يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية فور إعلان فوزه ليباشر مهامه رسمياً.

يُذكر أن منصب رئيس الجمهورية، الذي يُمنح للمكون الكوردي بموجب العرف السياسي المتبع منذ عام 2003، يمثل سيادة البلاد وحامي الدستور ووحدة الأراضي العراقية، وتبلغ مدة الولاية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

استكمال هيئة رئاسة البرلمان

تأتي هذه التطورات بعد نجاح مجلس النواب في انتخاب هيئة رئاسته للدورة التشريعية السادسة خلال اجتماعاته يومي 29 و30 كانون الأول الماضي، والتي أسفرت عن اختيار هيبت الحلبوسي رئيساً للبرلمان، وعدنان فيحان نائباً أول، وفرهاد أتروشي نائباً ثانياً.

بغداد - شڤان جباري (كوردستان 24)