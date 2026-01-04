آلان حمه سعيد: وفرنا 8 ملايين و500 الف لتر من الوقود لمدارس إقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، د. آلان حمه سعيد، عن توفير التدفئة للمراكز التعليمية في فصل الشتاء، إذ تم تخصيص 8 ملايين و500 ألف لتر من النفط الأبيض لجميع المدارس في الإقليم، وبدأت عملية التوزيع في بعض المناطق، في وقت سابق من اليوم.

أشار وزير التربية، خلال مؤتمر صحفي إلى أن هذه الكمية من النفط، خصصت بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ليكون الهدف من هذه الخطوة، توفير بيئة مناسبة للطلاب لمواصلة الدراسة في فصل الشتاء مع إشتداد موجة البرد والتأثر بالمنخفض الجوي.

وأوضح وزير التربية أيضاً، أن عملية توزيع الوقود إلى المراكز التعليمية قد بدأت مبكراً، حيث تم توزيع حوالي 2,000,000 لتر من النفط الأبيض على المراكز التعليمية في محافظة دهوك، وستستمر العملية في المناطق الأخرى حتى تستفيد جميع المدارس.

ومع قدوم فصل الشتاء كل عام، يصبح توفير الوقود للمدارس، خاصة في المناطق الجبلية والأجزاء الواقعة ضمن المناطق الوعرة، والتي تنخفض فيها درجات الحرارة، أولى المهام الأساسية لحكومة إقليم كوردستان.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة وزارة التربية لمنع عرقلة العملية التعليمية وحماية صحة الطلاب والمعلمين داخل الصفوف الدراسية.