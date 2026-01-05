الرئيسة الموقتة لفنزويلا تطالب ترامب بعلاقة متوازنة وقائمة على الاحترام

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- دعت الرئيسة الموقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز الأحد إلى علاقة متوازنة وقائمة على الاحترام مع الولايات المتحدة التي اعتقلت نيكولاس مادورو خلال عملية عسكرية أميركية في البلاد.

وكتبت رودريغيز على تلغرام "نعتبر من أولوياتنا السعي نحو علاقة دولية متوازنة وقائمة على الاحترام بين الولايات المتحدة وفنزويلا وكذلك بين فنزويلا ودول أخرى في المنطقة، على أساس المساواة في السيادة وعدم التدخل".

وأضافت "نحن نوجه دعوة إلى حكومة الولايات المتحدة للعمل معا على أجندة تعاونية تركز على التنمية المشتركة في إطار القانون الدولي من أجل تعزيز التعايش المجتمعي المستدام".

وبعدما شنّت الولايات المتحدة ضربات على قوارب تتهمها بنقل المخدرات قرب فنزويلا خلال أشهر، نفّذت السبت عملية عسكرية واسعة النطاق في البلاد خطفت خلالها نيكولاس مادورو (63 عاما) وزوجته سيليا فلوريس (69 عاما).

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أن بلاده "ستدير" فنزويلا.

وعيّنت المحكمة العليا الفنزويلية السبت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز رئيسة موقتة واعترف بها الجيش الأحد.

وتابعت رودريغيز مخاطبة ترامب "يستحق شعبنا ومنطقتنا السلام والحوار، لا الحرب. لطالما كانت هذه رسالة الرئيس نيكولاس مادورو، وهي الآن رسالة فنزويلا برمّتها".

AFP