الاستخبارات الأميركية أتاحت تحديد موقع خامنئي لاستهدافه

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأحد أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) علمت أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي سيشارك في اجتماع رفيع المستوى صباح السبت في طهران، ما أتاح للقوات الأميركية والإسرائيلية استهدافه.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصادر مطلعة على تفاصيل العملية أن وكالة الاستخبارات كانت تتعقّب المرشد الأعلى الإيراني منذ عدّة أشهر وتشكّلت لها صورة واضحة عن مواقع إقامته وعاداته.

ثمّ "علمت الوكالة أن اجتماعا لمسؤولين رفيعي المستوى كان من المفترض أن يعقد صباح السبت في مجمّع سكني تابع للسلطات الإيرانية في قلب طهران. والأهمّ هو أنها علمت أن المرشد الأعلى سيكون في الموقع"، بحسب الصحيفة.

فتشارك الأميركيون هذه المعلومات مع الإسرائيليين وقرّرت الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب مصادر مطلعة على مسار القرارات استطلعتها الصحيفة، تغيير الجدول الزمني للعمليات للاستفادة من الفرصة السانحة، ما سمح بالقضاء على المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي.

وكانت الخطّة الأساسية تقضي بشنّ هجوم ليلي للاستفادة من الظلمة، بحسب الصحيفة التي أفادت أن الهجوم نفّذ عند الساعة 9,40 بالتوقيت المحلي (6,10 بتوقيت غرينتش) بواسطة صواريخ أرض-جوّ بعيدة المدى لم تعط "نيويورك تايمز" اسمها.

وقتل المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى في ضربات إسرائيلية أميركية على إيران السبت.